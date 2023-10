Kodak | storia di un mito 4 | la morte con il digitale Ma non è escluso il ritorno

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 22 ottobre 2023) Dalladel suo fondatore George Eastman, nel 1932, fino alla soglia degli anni Duemila, lacontinuò a crescere costantemente, in pratica, monopolizzando il settore della fotografia e della cinematografia a colori in tutto il mondo per molti decenni, pur dovendo competere con altri colossi come la tedesca Agfa Gevaert e, per quanto riguarda la produzione di fotocamere e cinecamere, le giapponesi Canon, Nikon, Fuji, per citarne soltanto alcune tra le più grandi e diffuse nel mondo. In una certa misura,è sempre rimasta, con una particolare predilezione per quelle produzioni industriali di pellicole particolari, come quelle per diapositive a colori che hanno segnato un’epoca e sono state un prodotto di riferimento. La dirigenza del gigante giallo, che non ha visto al suo vertice altri ...