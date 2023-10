Israele pronto all’attacco di terra | ecco cosa accadrà

Leggi su 361magazine

(Di domenica 22 ottobre 2023)dinella Striscia e quali sono le prospettive di Gazaè prontadasulla Striscia di Gaza. Quandonon si sa per certo, bisogna solo attendere l’ordine di invasione. Ciò avverrà con la massima precisione, la stessa utilizzata per preparare i soldati in questi anni, attraverso sofisticate manovre di attacco e l’accumulo di armamenti e rifornimenti. L’obiettivo non è solo il controllo del territorio, ma anche quello di distruggere il sistema di fortificazioni e gallerie costruito dal 2006 e infliggere il massimo delle perdite. Il confronto tra gli armamenti è impari. Se l’arsenale israeliano è ricco, aggiornato e ...