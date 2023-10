Israele Hamas | ecco il piano per l' invasione di terra a Gaza | le ruspe prima dei tank «Entreremo e li distruggeremo»

Tags guerramedio oriente ue

Israele - Hamas in guerra, le notizie di oggi | Esercito israeliano: «Da ora aumenteremo l’intensità degli... Corriere della Sera

Israele, attacco a Gaza si avvicina: "Hamas sarà distrutta" Adnkronos

(Adnkronos) – Hamas ha liberato due ostaggi, madre e figlia statunitensi, e avrebbe voluto rilasciare altre due persone “per motivi umanitari” ma Israele ha detto no. E’ la versione di Abu Ubaida, por ...La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in Israele per un incontro con il premier Benjamin Netanyahu. Meloni (in alto nel frame), dopo aver partecipato al Cairo al vertice organizzato dall’Egitto ...