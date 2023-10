Israele aumenta attacchi a Gaza | “Entreremo per distruggere Hamas”

Leggi su forzearmatenews

(Di domenica 22 ottobre 2023) (Adnkronos) –intensificherà immediatamente i suoiperre la pressione su. L'offensiva di terra sta per entrare nel vivo, a due settimane dall'attacco che il movimento estremista ha condotto nel sud dilo scorso 7 ottobre. "Dobbiamo entrare nella prossima fase della guerra nelle migliori condizioni, non in base a ciò che qualcuno ci dice. Da oggi, stiamondo glie minimizzando il pericolo", ha dichiarato il portavoce delle forze armate, il contrammiraglio Daniel Hagari in una conferenza stampa. E il capo di Stato maggiore israeliano Herzl Halevi, dal canto suo, parlando con i comandanti della brigata Golani secondo quanto riferito da Haaretz, ha affermato: "nella ...