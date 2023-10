Inter | le difficoltà nel primo tempo! Poi la chiave del successo – CdS

Leggi su inter-news

(Di domenica 22 ottobre 2023) L’ha rischiato tanto neltempo, si è rivista fragile tatticamente di fronte al Torino. Nella ripresa Simone Inzaghi ha trovato ladelper il Corriere dello Sport. MOTIVI – Yann Sommer ha tenuto in piedi la baracca neltempo di Torino-. Lo slancio sul tiro di Demba Seck, il colpo di reni sulla testa di Pietro Pellegri. Dueventi relativamente facili, ma importanti per la storia della partita. I nerazzurri sono stati lenti, macchinosi e non hanno trovato presto l’antidoto alla pressione degli avversari. Nella ripresa il match è stato tutt’altro, complici l’infortunio di Peer Schuurs e i cambi di Simone Inzaghi. Prima Henrikh Mkhitaryan e Nicolò Barella sbuffavano, gli attaccanti erano soli e gli esterni erano poco efficaci. ...