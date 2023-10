Infortunio Schuurs | la frase di Juric che mette i brividi

TORINO - Un contrasto in mezzo al campo con Calhanoglu, poi la torsione innaturale del ginocchio sinistro. Nella sfida tra Torino e Inter, il giocatore granata Perrè stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco in barella riportando gravi conseguenze. Il calciatore olandese è uscito dal campo in lacrime , consolato da compagni e ...

Barella non aveva chiaramente capito subito l’entità dell’infortunio di Schuurs, tanto che all’uscita dal campo, sempre secondo DAZN, avrebbe anche chiesto scusa a Juric per il suo atteggiamento. È ...L’olandese in lacrime lascia il campo in barella. A Lecce potrà tornare Buongiorno. Problemi fisici anche per Tameze ...