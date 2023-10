Incontrare il mondo in un giardino | prendere l' ultimo sole sulla spiaggia resa celebre da Brigitte Bardot La Costa Azzurra fuori stagione esprime un fascino per pochi

Leggi su iodonna

(Di domenica 22 ottobre 2023) Arrivi, la vedi ed è subito un coup de foudre. Effetto Saint Tropez. Sarà per l’allure glamour, sarà per quel tocco sensuale, la cittadina del dipartimento del Var – regione Provenza-Alpi-non disattende mai le aspettative, anche nel. Il meteo è gradevole con giornateggiate, nei caratteristici vicoli si passeggia senza la folla estiva e… si fanno ottimi affari. Viaggi, dormire in un faro: eccone 10 da sogno ...