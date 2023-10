Incidente sulla Fondovalle Isclero | coinvolti due bambini | uno è grave

Leggi su anteprima24

stradale questa mattinanei pressi di Dugenta. A scontrarsi una Fiat 500 e una Citroen. Quest'ultima, a seguito dell impatto, è andata a fuoco. Quattro le persone ferite, tra queste due, uno sembrerebbe in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Telese Terme per liberare dall'abitacolo in cui era rimasta incastrata una donna soccorsa poi dal 118. Sul posto anche gli agenti del Commissariato di Telese Terme per effettuare i rilievi.