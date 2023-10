Incidente | giovane mamma travolta dalla suocera perde la vita

Leggi su lortica

(Di domenica 22 ottobre 2023) Martina Breschi, una 31enne, residente a Castelfranco di Sopra è mortadall’auto condotta, 66enne. È accaduto ieri pomeriggio poco prima delle ore 17,00. , Le due donne erano a fare spese a Figline, assieme alla figlia piccola di Martina, che ha visto la tragedia. Martina era dietro l’auto, mentre stava mettendo qualcosa nel portabagagli, la vettura è partita in retromarcia travolgendola. I soccorsi allertati sono arrivati in pochi minuti, ma non c’è stato nulla dafare nonostante i tentativi di rianimazione. L'articolo proviene da L'Ortica - Arezzo News - Notizie pungenti.