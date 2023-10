Il sonno fa così bene al cuore al punto da poterlo considerare un' attività cardio

Leggi su gqitalia

(Di domenica 22 ottobre 2023) Probabilmente lo sai già, ma èribadire che si dovrebbe dormire di più, per motivi che vanno dall'essere "meno scontrosi" al migliorare la concentrazione sul lavoro. Alla lista degli incentivi a dare la priorità al, puoi aggiungere la salute del. Il riposo è un fattore cruciale per la salutevascolare. L'anno scorso, in un articolo pubblicato sul Journal of the American Heart Association (JAHA), è stato proposto un aggiornamento della prescrizione Life's Simple 7 dell'AHA, il cui scopo era quello di individuare «i sette più importanti fattori predittivi della salute dele anche un percorso da seguire per raggiungere una salutevascolare ottimale». La prescrizione originale contiene quattro cambiamenti di comportamento (non fumare, mantenere un peso ...