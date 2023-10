Il presidente della Comunità ebraica di Roma | Si respira timore e angoscia

Leggi su iltempo

(Di domenica 22 ottobre 2023) «Nell'area dell'antico Ghetto, si avverte certamente un clima di fiducia nelle nostre istituzioni, le quali lavorano al massimo delle proprie capacità per garantire la nostra sicurezza. D'altro canto, sisenza dubbio una sensazione di preoccupazione eriguardo al futuro». Così esordisce in un'intervista a Il Tempo ildi, Victor Fadlun, il quale non nasconde i suoi timori alla luceripresa delle ostilità in Medio Oriente.Fadlun pochi giorni fa sono stati celebrati gli ottanta anni del rastrellamento del Ghetto di. Una particolare congiuntura, se collegata alla violenza sulla Striscia di Gaza, che sta colpendo i cittadini israeliani. «Sì lo ...