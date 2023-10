Il Napoli di Garcia contro le piccole funziona

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 22 ottobre 2023) Le solite certezze Iltorna da Verona con un buon risultato e delle risposte discrete sul piano tecnico-tattico. Certo, questa analisi non può ignorare la consistenza tecnica e tattica dell’Hellas, anzi questo aspetto sarà centrale nella nostra disamina. Al tempo stesso, però, la situazione – a dir poco tesa – dentro e intorno alla squadra azzurra sconsiglia di fare gli schizzinosi. E allora, come ha scritto Massimiliano Gallo nel suo commento a caldo, guardiamo alla vittoria del Bentegodi per quello che è: un segnale non tanto di guarigione, quanto di convalescenza in atto. Anche perché, come vedremo,può ripartire da alcuni dati e da alcune note positive. A cominciare da Politano e Kvaratskhelia, passando poi per Cajuste e la buona prova di Meret. Più che dei singoli, però, è giusto parlare del-squadra. E del ...