Il marito non si lava e lei è costretta a dormire sul divano | “la puzza è atroce”

Leggi su dayitalianews

(Di domenica 22 ottobre 2023) Pubblicato il 22 Ottobre, 2023 Cosa accade tra i coniugi se ilnon facesse la doccia per due giorni e ‘pretendesse’ dinello stesso letto con la moglie? La risposta è stata data da una donna che ha denunciato sui social la “” del, che -a sua detta – “Crolla – letteralmente – a letto, stanchissimo – come ha scritto la donna sui social -, non sie la. Perciò ho dormito sul”, ha detto la signora. Per essere più precisi, ilè un meccanico e che spesso torna a casa così stanco da non avere la forza neanche dirsi. L’uomo è un meccanico di motori diesel e l’odore del gasolio per la moglie è infernale.l LEGGI ANCHE: L’INCREDIBILE STORIA DELLA ...