Il gagliardetto del Bologna … in Australia

(Di domenica 22 ottobre 2023) Nel giugno del 1976 ildisputò alcune amichevoli ine s’incontrò in due occasioni contro la nazionalena. Il primo incontro venne disputato il 9 giugno 1976 ad Adelaide e vide i felsinei soccombere per 3-0. Il secondo, a distanza d pochi giorni, il 13 giugno terminò invece con un pareggio a reti bianche. Ilodierno conserva memoria di quelle due amichevoli ed è un esemplare che non si differenzia dalle caratteristiche tipiche dei gagliardettini che, già negli anni Sessanta, erano realizzati in panno e riportavano al centro lo stemma ricamatono, con gli inconfondibili pomelli che ornavano le estremità dell’asta. Di questoresta non noto a quale partita esattamente risalga tra le due disputate ...