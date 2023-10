I cortei pro-Palestina dovrebbe essere vietati | come ha fatto la Germania?

Da Roma a Milano : un migliaio di persone oggi sono scese in piazza per esprimere il loro sostegno al popolo palestinese nella guerra contro Israele . Nella Capitale, quello che all'inizio doveva ...

Cortei pro Palestina a Roma, Londra, Sydney e negli Usa ad Atlanta Agenzia ANSA

Manifestazione pro Palestina, dal corteo: 'Israele assassino' Agenzia ANSA

Secondo sabato della rabbia a Milano. Un corteo è partito poco dopo le 15 dalla stazione centrale diretto a via Padova, organizzato da giovani palestinesi, e massicciamente partecipato da centri socia ...Per il secondo sabato la manifestazione in solidarietà alla Striscia di Gaza. Tra slogan in arabo, accuse all’Occidente e gli applausi di via Padova.