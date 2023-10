(Di domenica 22 ottobre 2023) La sprint race di Austin per Lewisè stata tutto sommato semplice. Passato Leclerc in curva 1, compreso che il tentativo di stare connon sarebbe andato a buon fine, l'inglese ...

...ha raccontato: "È stata una gara divertente, bella partenza e bella battaglia in curva 1 con Leclerc. Nei primi giri ho tentato di avvicinarmi a Max ma la Red Bull ha unal momento ...

Hamilton: “Passo di Verstappen incontrastabile” Autosprint.it

Ferrari, Leclerc terzo nella Sprint: "Verstappen e Hamilton più veloci sul passo" Corriere dello Sport

Ci ha provato in tutti i modi Lewis Hamilton, ma alla fine Max Verstappen ne aveva troppo di più. Il sette volte campione del mondo però è riuscito a passare subito Charles Leclerc in partenza, ancora ...Dopodiché abbiamo potuto fare la nostra gara, controllando il passo. Mi sono divertito nel finale, quando ho potuto spingere un pochino di più. Per qualche giro Hamilton è rimasto in zona DRS e dovevo ...