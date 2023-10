Hamas delusa da Hezbollah «Un supporto insufficiente» Pesano le esitazioni dell' Iran

(Di domenica 22 ottobre 2023) I terroristi palestinesi contano sul secondo fronte. Ma Teheran (per ora) non rischia la risposta americana

...portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning ha fatto sapere che " la Cina è profondamente... Così come avvenuto per la guerra tra Ucraina e Russia, anche nel conflitto Israele -il ...

Hamas delusa da Hezbollah «Un supporto insufficiente» Pesano le ... ilGiornale.it

La Cina delusa dal veto Usa a risoluzione Onu su Hamas-Israele Agenzia ANSA

Verona, la vicenda paradossale di Arianna Virgolino: il Viminale che l’ha cacciata adesso la premia Essere premiata per un’operazione di polizia ma, anziché gioire, piangere lacrime amare: ad Arianna ..."Entreremo a Gaza. Inizieremo una missione operativa e professionale per distruggere gli agenti di Hamas, le infrastrutture di Hamas, e terremo in mente anche le immagini, le scene e i caduti dello ...