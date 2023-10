Gubbio-Olbia oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

Leggi su sportface

(Di domenica 22 ottobre 2023) Tutte le informazioni sulla, l’, latv e lodi, match valevole per la nona giornata del campionato italiano di. Entrambe le squadre hanno avuto un buon avvio di stagione e puntano a restare nelle posizioni di vertice per assicurarsi la qualificazione ai playoff. Gli umbri vogliono centrare la vittoria davanti ai tifosi di casa, mentre i sardi sperano di compiere il colpaccio in trasferta. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 22 ottobre alle ore 16:15 e sarà trasmessa insu Sky Sport 253. IL LIVE SITO LEGA PRO RISULTATI E CLASSIFICA SportFace.