Gratteri sul Nove | “Dentro la cocaina anche cemento | urina di maiale e kerosene Da beige a bianca per essere più appetibile”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 ottobre 2023) “lac’èdi. Da, la fanno diventareperpiùsul mercato“. Così Nicolaospite di Accordi&Disaccordi il talk politico in onda sucondotto da Luca Sommi con la partecipazione di Marco Travaglio e Andrea Scanzi in onda sulsabato alle 21.25, ha spiegato il processo con cui dalla pianta di coca si passa al prodotto finito che arriva sul mercato occidentale. “Lasi produce solo in Colombia, Bolivia e Perù – ha detto il neo procuratore di Napoli – Le foglie si raccolgono solo due volte l’anno, poi le foglie si frullano e quando ...