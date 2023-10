Graduatorie GPS 2024 | si sceglie una provincia | per tutte le classi di concorso per cui si ha diritto

Leggi su orizzontescuola

(Di domenica 22 ottobre 2023) Le GPS sono leli per le supplenze utilizzate in subordine alle GaE laddove esistenti, per l'attribuzione delle supplenze annuali (31 agosto) e fino al termine delle attività didattiche (30 giugno). La prossima ordinanza, attesa per la primavera, dovrebbe essere valida per gli anni scolastici/25 e 2025/26. L'articolo .