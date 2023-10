GP USA | F1 Sprint Race | Verstappen liquida la concorrenza

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 22 ottobre 2023) Primo appuntamento a punti importanti del fine settimana andato ufficialmente in archivio. Poco fa si è infatti conclusa ladel gran premio degli Stati Uniti che ha visto ancora una volta il successo da parte di Max. L’olandese e pilota della Red Bull si è rivelato essere il più veloce nuovamente senza avere veramente nessuna. Seconda piazza invece per Lewis Hamilton, in crescita netta dopo le qualifiche, mentre Charles Leclerc si è mostrato un poco più sottotono rispetto alle altre prove del fine settimana, ma ha comunque portato a casa un importante terzo posto. Sesto infine Carlos Sainz, superato da Norris e Perez. Ecco dunque come è andata ladel GP degli USA di Formula 1. GP USA, F1: ...