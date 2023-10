Golf | finalmente Morikawa! Digiuno interrotto allo Zozo Championship 2023

Leggi su oasport

(Di domenica 22 ottobre 2023) Collin Morikawa torna, a quasi due anni dall’ultima vittoria, ad alzare le braccia al cielo per un titolo sul circuito professionistico. Lo fa in Giappone,, del quale è vincitore con lo score di -14 (64 73 66 63). Dalla prefettura di Chiba riparte, così, la sua corsa alla vetta della graduatoria mondiale: per il momento riguadagna a sufficienza da essere, dalla giornata di domani, al 13° posto. Memorabile il suo ultimo giro odierno, un -7 con soli birdie impreziosito dall’ultimo, proprio alla 18, a titolo di sigillo definitivo. Nulla da fare per i suoi avversari, a partire da Eric Cole e Beau Hossler, che si fermano al pari con il par e si trovano così enormemente distanziati, a -8. Quarti a -7 sia Robby Shelton che il primo dei giapponesi, Ryo Ishikawa., Schmid e ...