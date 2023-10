Game of Thrones | i romanzi completati dall’intelligenza artificiale denunciati dall’autore

(Di domenica 22 ottobre 2023) Le cronache del fuoco e del ghiaccio concluse? È opera di ChatGPT. George R.R. Martin ha denunciato il fan che ha utilizzato l’intelligenzaper completare la sua famosissima saga da cui è stata trattaof. L’intelligenzapuò essere una risorsa se utilizzata correttamente, ma al tempo stesso può anche provocare serie conseguenze come accaduto di recente ai danni di George R.R. Martin. Scrittore prolifico, ha raggiunto la fama mondiale grazie aof. Prima ancora di essere una serie televisiva di successo, è stata presentata come saga letteraria tutt’oggi incompleta. George R.R. Martin. Crediti: Ansa – VelvetMagCon grande stupore, Martin compreso, pare invece che la saga sia stata completata e proprio grazie all’intelligenza ...

Kit Harington ha trovato il suo prossimo progetto televisivo ed è uno di quelli che mettono già l'acquolina in bocca fin dal suo annuncio. Stiamo parlando di un adattamento del romanzo Lot No. 249 (in ...

E se la Disney comprasse tutto L'IA immagina Harry Potter e Game ... Fanpage.it

Pandora presenta la collezione di gioielli ispirata a Game of Thrones Sky Tg24

Dopo aver aperto Bing Image Generetor gli abbiamo chiesto di creare le locandine di serie tv e film iconici realizzati da altre case di produzione ...L'interprete di Jon Snow nella saga televisiva tratta da George Martin, pronto a tuffarsi nel mondo di Conan Doyle.