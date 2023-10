Gabriele Lazzaro su Varrese e l’ex gieffina Heidi | “Altro che patriarcato…”

Leggi su gossipitalia.news

(Di domenica 22 ottobre 2023) Barbara D’Urso pronta a rispondere alle domande di Francesca Fagnani per BelveAntonio Ricci a Giorgia Meloni: Un giorno scoprirai che ti ho fatto un piacere…Nikita Pelizon replica a Elenoire Ferruzzi: Quello che afferma non è verità GF 2023invoca provvedimenti disciplinari per Massimiliano: l’attore e collega di Beatrice dice la sua suBaci GRANDE FRATELLO 2023: LE PAROLE DISUBACI E MASSIMILIANO- Manca ormai pochissimo alla nuova attesissima puntata del GF 2023, Reality Show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini e seguito da oltre due milioni e mezzo di telespettatori, in cui protagonisti assoluti saranno ancora una volta Beatrice Luzzi e Massimiliano ...