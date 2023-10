(Di domenica 22 ottobre 2023) (Adnkronos) – Un intervento dei vigili del fuoco è in corso dalle 21:45 per l’esplosione per probabile fuga di gas di un’di due piani ad, un comune nella provincia di. Le squadre Usar, riferiscono i Vigili del Fuoco, sono impegnate nella ricerca di due. L'articolo proviene da Italia Sera.

... la cacciata di Moni Ovadia dal teatro dio l'esclusione della scrittrice palestinese ... La stella di Davide perde i suoi raggi, non irradia più nulla di sacro,sotto il loro fanatismo, ...

Ferrara, esplode palazzina ad Argenta: probabile fuga di gas TGCOM

Ferrara, esplode abitazione ad Argenta: due possibili dispersi - Video TheSoundcheck

Roma, 21 ott. (Adnkronos) - Un intervento dei vigili del fuoco è in corso dalle 21:45 per l’esplosione per probabile fuga di gas di un’abitazione di due piani ad Argenta, un comune nella provincia di ...I vigili del fuoco sono intervenuti ad Argenta, in provincia di Ferrara, per l'esplosione di un'abitazione di due piani. Lo scoppio sembra essere stato causato da una fuga di gas. Le squadre Usar dei ...