F1 su TV8 oggi | GP USA 2023 | orario | programma | differita gara in chiaro

(Di domenica 22 ottobre 2023) Il lungo fine settimana del GP degli USA di F1 giunge all'apice. Archiviata la Sprint di ieri, l'odierna giornata di domenica 22 ottobre manderà in scena il Gran Premio canonico. Sarà l'undicesimo a disputarsi nel contesto del Circuit of the Americas, edificato in prossimità di Austin (Texas), allo scopo di dare all'appuntamento una dimora stabile. Una volta, l'evento statunitense era ospitato da Watkins Glen, situato 300 km a nord-ovest di New York. Si parla però di tempi remoti. A partire dalla metà degli anni '70, negli States cominciò una proliferazione di GP, spesso tenuti in circuiti cittadini. Alcuni riusciti (Long Beach), altri meno (Las Vegas, Detroit, Dallas, Phoenix). Il "boom" si esaurì sul finire degli anni '80 e, nel 1992, l'America addirittura uscì dal calendario del Mondiale. Vi rientrò nel 2000, grazie a Indianapolis e ...