F1 su TV8 | GP USA 2023 | orari | programma in chiaro | diretta e differita gara

(Di domenica 22 ottobre 2023) Il lungo fine settimana del GP degli USA di F1 giunge all’apice. Archiviata la Sprint di ieri, l’odierna giornata di domenica 22 ottobre manderà in scena il Gran Premio canonico. Sarà l’undicesimo a disputarsi nel contesto del Circuit of the Americas, edificato in prossimità di Austin (Texas), allo scopo di dare all’appuntamento una dimora stabile. LALIVE DEL GP DEGLI USA DI F1 DALLE 21.00 Una volta, l’evento statunitense era ospitato da Watkins Glen, situato 300 km a nord-ovest di New York. Si parla però di tempi remoti. A partire dalla metà degli anni ’70, negli States cominciò una proliferazione di GP, spesso tenuti in circuiti cittadini. Alcuni riusciti (Long Beach), altri meno (Las Vegas, Detroit, Dallas, Phoenix). Il “boom” si esaurì sul finire degli anni ’80 e, nel 1992, l’America addirittura uscì dal calendario del Mondiale. Vi rientrò nel 2000, grazie ...

... GRIGLIA DI PARTENZA SPRINT Griglia disponibile al termine della Shootout SHOOTOUT - Sessione al via alle 19:30 ora italiana VEDI ANCHE Formula 1 GP Stati Uniti 2023, Gli orari TV su Sky,e NOW ...

Dalla Sprint di Austin si evince una cosa: Max Verstappen è l'unico che può far perdere a Max Verstappen il Gran Premio degli Stati Uniti 2023 di Formula 1. Come lo si è compreso da un episodio in par ...Per la Formula 1 è l'ora delle trasferte americane, è tempo di Austin e del Circuit of the Americas. Il Circus iridato si immette nel rettilineo d'arrivo della stagione che, per la verità, sarà ancora ...