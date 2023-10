F1 | pagelle Sprint GP Stati Uniti | Verstappen domina | Hamilton e Leclerc inseguono

Leggi su sportface

(Di domenica 22 ottobre 2023) Maxvince ladel Gran Premio degli. Alle sue spalle, Lewise Charles, impossibilitati dal tenere il ritmo del campione olandese. Completano la top 5 Lando Norris e Carlos Sainz, con il ferrarista che ha tentato la strategia sulle gomme soft.: 10 Altra prestazione magistrale da parte di Maxdopo la partenza aggressiva. Il pilota olandese chiude Charlesed evita il sorpasso, per poi prendere il largo in pochi giri e vincere con diversi secondi di vantaggio.: 9.5 Grande partenza per Lewis, che superae si mette a caccia di. La Red Bull numero 1 è però troppo ...