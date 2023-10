F1 oggi | GP USA 2023 | orario gara | tv | streaming | programma Sky | differita TV8 in chiaro

Leggi su oasport

(Di domenica 22 ottobre 2023), domenica 22 ottobre, andrà in scena il GP degli USA, round del Mondialedi F1. Sul circuito di Austin assisteremo a unache potrebbe riservare delle sorprese, tenendo conto della particolare conformazione del circuito. Una pista molto tecnica, caratterizzata da diversi saliscendi e con la presenza di “bumps” nell’asfalto. LA DIRETTA LIVE DEL GP DEGLI USA DI F1 DALLE 21.00 La Ferrari vorrà recitare il ruolo della protagonista. Charles Leclerc partirà dalla pole-position grazie al riscontro delle qualifiche del venerdì. Il monegasco si è trovato bene alla guida della SF-23, rivaleggiando fino alla fine per la p.1 e approfittando della cancellazione del crono di Max Verstappen, per track-limits. L’olandese, che in Qatar ha festeggiato il suo terzo titolo mondiale consecutivo, partirà dalla sesta casella e vedremo come ...