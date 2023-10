F1 | Max Verstappen | “La manovra su Leclerc in partenza è stata al limite | domani sarà diverso dalla terza fila”

Leggi su oasport

(Di domenica 22 ottobre 2023) Maxsfrutta al meglio la prima posizione in griglia e domina la Sprint del Gran Premio degli Stati Uniti 2023, valido come diciottesimo e quintultimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. L’olandese della Red Bull è stato perfetto sin, difendendo la pole con grande aggressività sull’attacco della Ferrari di Charlesal via per poi rire distacchi abissali alla concorrenza nella gara breve del COTA. “ La miasuinal, ma c’era tanto spazio verso curva 1 e questo sicuramente aiuta. Dopodiché abbiamo potuto fare la nostra gara sul passo. Io poi mi sono divertito alla fine, spingendo un po’ di più”, le prime dichiarazioni a caldo del tre ...