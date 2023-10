F1 GP Stati Uniti | Vasseur | “Non soddisfatto dalla gara di oggi | domani primo giro cruciale”

(Di domenica 22 ottobre 2023) Le parole del team principal della Ferraridopo la Sprint race del Gran Premio degli: “Abbiamo parlato questa mattina di montare le gomme rosse a Sainz, dato che non avevamo provato le soft prima della Sprint. Credo sia stata una buona scelta. Non sonodelladi, potevamo fare meglio, ma era importante avere più dati possibili.partiamopole, in questo modo potremmo avere una lettura migliore della. Dovremo tenere dietro Verstappen, ne ho parlato con Leclerc. Dovremo analizzare a fondo la Sprint. Persarà importante la posizione iniziale, abbiamo una velocità di punta superiore rispetto ad altri team, ma dobbiamo gestire al meglio il pacchetto che ...

Insaziabile Max Verstappen . L'olandese volante fresco di terzo titolo Mondiale in Qatar ha vinto la Sprint Race del Gran Premio degli. Implacabile il tre volte campione del mondo sulla Red Bull . Scattato in pole ha chiuso la porta in faccia a Leclerc in partenza e poi è andato via con ritmi insostenibili per tutti, a ...

Perché gli Stati Uniti all’Onu hanno votato no alla risoluzione del Brasile sulla “tregua… Il Fatto Quotidiano

Non è ancora stato chiarito quale sia il movente, ma il barbaro omicidio a Detroit della presidentessa di una sinagoga nel bel mezzo della guerra in Medio Oriente e del ritorno degli attacchi terroris ...Oggi Max Verstappen non ha sbagliato niente ed è lui il protagonista assoluto di questo sabato Sprint ad Austin. Dopo aver ottenuto la migliore prestazione nella Sprint Shootout, il tre volte campione ...