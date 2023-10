F1 GP Stati Uniti 2023 | Hamilton secondo nella sprint race | “Dobbiamo continuare così”

(Di domenica 22 ottobre 2023) “Sono soddisfatto dei miglioramenti, ma dovremmoa lavorarese vogliamo raggiungere la Red Bull”.Lewis, pilota della Mercedes, dopo ilposto ottenutodegli: “Una gara divertente, con una bella partenza e una grande battaglia con Leclerc. Ho cercato di avvicinarmi a Verstappen, ma il suo passo è ancora inattaccabile. Sono comunque contento per i passi in avanti fatti. Anche se domani partirà sesto penso che ce lo ritroveremo presto poco dietro. Se riusciremo a tenerlo dietro sarà una gara interessante”. SportFace.

Che non riguarda solo i grandi colossi, ma che conta circa 2.300 tra aziende piccole e grandi solo negli. Anche in Italia circa 1000 aziende accettano pagamenti in criptovalute, racconta ...

Stati Uniti, uccisa la presidente del board di una sinagoga progressista di Detroit TGLA7

Max Verstappen si gode l'ennesima vittoria nella Sprint Race del GP degli Stati Uniti, nata da una partenza perfetta e da una chiusura su Leclerc alla prima curva: "Era piuttosto al limite, ma ...Il World Pasta Day compie 25 anni. Dal 1998 ad oggi, la pasta ha vinto la sua sfida globale, su più fronti. Secondo i dati elaborati da Unione Italiana Food e IPO - International Pasta Organisation, l ...