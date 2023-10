F1 | a Verstappen la sprint del Gp Usa | Leclerc terzo

Maxha vinto la garadel Gp degli Stati Uniti ad Austin. La Red Bull del campione del mondo, partito dalla pole, si è imposta nella gara sui 100 Km che assegna i primi punti del weekend ...

Verstappen domina la Sprint e si prende i primi punti del weekend di Austin. Dietro al campione del mondo Hamilton, Leclerc, Norris, Perez e Sainz. Il GP oggi alle 21, con la Ferrari di Leclerc in ...