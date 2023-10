F1 2023 | le classifiche piloti e costruttori aggiornate dopo sprint race GP Stati Uniti 2023

(Di domenica 22 ottobre 2023) Leladel GP deglidel Mondiale di F1. Verstappen si è laureato campione del mondo così come la Red Bull si è presa il titolo, ma c’è ancora tanto da divertirsi. Domina Verstappen, la Ferrari guadagna un punticino sulla Mercedes, con Hamilton secondo e Leclerc terzo ma Sainz sesto e Russell sesto. Di seguito ecco come mutano le graduatorieil primo appuntamento di Austin. CLASSIFICAF1Max Verstappen (Red Bull) 441 Sergio Perez (Red Bull) 228 Lewis Hamilton (Mercedes) 201 Fernando Alonso (Aston Martin) ...

...rugby maschileaggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un'emozione. COME VEDERE LA PARTITA IN TV PROGRAMMA COMPLETO MONDIALI: DATE, ORARI E TV TUTTI I RISULTATI E LE...

CLASSIFICHE UCI 2023. TADEJ POGACAR E UAE EMIRATES SUL ... TUTTOBICIWEB.it

Classifiche UCI: Tadej Pogacar, UAE Team Emirates e Belgio ... SpazioCiclismo

L'anticipo serale del weekend valevole per la nona giornata della Serie A 2023-2024 vedeva affrontarsi Sassuolo e Lazio a partire dalle ore 20.45 di oggi. I neroverdi erano reduci dal pareggio ottenut ...Non riesce nel finale la grande rimonta alla Liofilchem Roseto, ancora orfana di capitan Poletti, che dopo esser finita anche sul -18 manca il tiro da tre ...