Excursion | la recensione | Diventare donna

(Di domenica 22 ottobre 2023) Ladi, un lucidissimo e potente coming of age, esordio della regista bosniaca Una Gunjak, candidato della Bosnia per la corsa agli Oscar. "Cosa significadonne nell'era della post-verità"? E cosa vuol dire farlo in una società come quella odierna bosniaca che da trent'anni anni "ristagna nella speranza di un futuro migliore", sospesa "tra vecchio e nuovo, tra passato socialista e tradizionalista da un lato e la società moderna dall'altro"? Se lo chiede la regista Una Gunjak, nel suo esordio alla regia, il candidato della Bosnia per la corsa agli Oscar nella sezione Miglior Film Straniero. Presentato ad Alice nella Città, la sezione autonoma e parallela della Festa del cinema di Roma, il film prende in prestito le regole del coming …