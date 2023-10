Esplode una palazzina nel Ferrarese | un morto e un disperso

Leggi su agi

(Di domenica 22 ottobre 2023) AGI - I vigili del fuoco sono intervenuti per l'esplosione di una abitazione di due piani ad Argenta, in provincia di Ferrara, probabilmente per una fuga di gas. Le squadre Usar (Urban search snd rescue) sono impegnate nella ricerca di due possibili dispersi. Solo dopo alcune ore i soccorritori hanno estratto dalle macerie il corpo privo di vita di un uomo coinvolto nell'esplosione e successivo crollo di un'abitazione di due piani ad Argenta, in provincia di Ferrara. Continua il lavoro delle unità Usar (Urban search and rescue) impegnate nella ricerca di una seconda persona segnalata come possibile dispersa.