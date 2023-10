Esplode una casa per presunta fuga di gas | un morto e un disperso

Leggi su iltempo

(Di domenica 22 ottobre 2023) Un intervento dei vigili del fuoco è in corso dalle 21.45 di ier sera ad Argenta, in provincia di Ferrara, per l'esplosione probabilmente causata da unadi gas di un'abitazione di due piani. Lo ha riportato l'account X dei Vigili del fuoco, in cui si specificava che le squadre Usar erano impegnate nella ricerca di due possibili dispersi. Nelle immagini diffuse sui social si vede una colonna di fumo e una catasta di macerie dellapraticamente distrutta. Ora, secondo una notizia dell'ultima ora, si è scoperto che è stato recuperato dai Vigili del fuoco il corpo privo di vita di un uomo vittima dell'esplosione. Continuano le operazioni di ricerca dell'ultimo possibile