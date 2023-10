È vero che gli uomini piangono di meno? La scienza conferma

Leggi su dilei

(Di domenica 22 ottobre 2023) Tra i mille tabù che persistono in una società ancora intrisa di pregiudizi e discriminazioni sessiste, uno dei più resistenti è il mito secondo cui glinon dovrebbero mai piangere. Fortunatamente, oggi lo stereotipo dell’uomo che non deve chiedere mai sta lentamente svanendo. Le nuove generazioni, infatti, stanno crescendo con padri più amorevoli che hanno infranto le catene di questi cliché, dimostrando che la sensibilità, la fragilità e la vulnerabilità non sono prerogative esclusivamente femminili, ma appartengono a ogni essere umano. Eppure diciamolo, che sia un film strappalacrime, un libro toccante, un matrimonio o un addio, noi donne non perdiamo mai l’occasione per un buon pianto. Mentre moltisembrano avere una riserva limitata di lacrime, conservate per le occasioni più rare e significative, ad esempio come la finale di ...