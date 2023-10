E’ morto il fumettista Sergio Staino. Il ‘papà’ di Bobo aveva 83 anni

Leggi su giornaledellumbria

(Di domenica 22 ottobre 2023) (Adnkronos) – E’oggi all’età di 83a Firenze il celebre, papà died ex direttore dell”Unità’., malato da tempo, è deceduto questa mattina all’ospedale San Giovdi Dio di Firenze, conosciuto in città come Torregalli.si trovava nel reparto di medicina quando è venuto a mancare circondato dall’affetto dei suoi familiari. Lascia la moglie Bruna e i figli Ilaria e Michele.era stato ricoverato per la prima volta a Torregalli un anno fa. Il 31 ottobre 2022 in seguito a una patologia neurologica era stato trasferito d’urgenza in terapia intensiva, dove è stato per diversi giorni in coma. In seguito era stato in riabilitazione all’Istituto Don Gnocchi, fino ...