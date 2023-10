È morta Marzia Ubaldi Attrice e doppiatrice | ha recitato in Suburra e in L’Allieva e dato la voce a Judi Dench

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 ottobre 2023) Èl’. Classe 1938, la professionista se n’è andata ieri, 21 ottobre, all’età di 85 anni. Ex moglie di Gastone Moschin, da anni aveva scelto di vivere a Narni.ha iniziato la sua carriera al Piccolo Teatro di Milano negli anni sessanta, come protagonista della pièce La congiura. Poi una carriera in ascesa, sia a teatro che nel piccolo e grande schermo. In televisione ha partecipato a Giallo Sera, Incantesimo, Elisa di Rivombrosa ed ha avuto dei ruoli anche ne I Cesaroni, dove ha interpretato in un episodio Cinzia Rastelli, in, dove ha interpretato una vecchia sodale di Samurai, Sibilla Mancini. Suoi anche i di Nonna Amalia, in, e di Elvira Bo in Call my agent. La sua...