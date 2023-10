(Di domenica 22 ottobre 2023) Ildi unè stato, mentre un’altra persona risulta dispersa : è la situazione ad Argenta () dove ieri in tarda serata è crollata una palazzina, probabilmente per l’esplosione di unadi gpl. I vigili del fuoco sono a lavoro da ore per cercare l’altro

... subito dopo il, non si spenga l'attenzione sul supporto al mondo imprenditoriale colpito ... Alessandro. In conclusione della prima giornata anche la premiazione nell'ambito della prima ...

Dramma a Ferrara, esplode una bombola di gpl: recuperato il cadavere di un uomo, c'è anche un disperso Gazzetta del Sud

Alluvione e dramma, un libro per ricordare il Resto del Carlino

“La Repubblica del Congo rappresenta un esempio per gli altri Paesi africani. Il dramma per milioni di persone apolidi si può risolvere grazie alla volontà politica e ai cambiamenti legislativi”. Nel ...Stanziati i fondi, scatta il piano per sistemare gli ingenti danni provocati dal maltempo di maggio. Calderoni: "Paghiamo il clima folle. Interventi strutturali, non deve succedere di nuovo".