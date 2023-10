Disabilità | quanto discriminiamo con gesti e parole? Il tutorial delle persone con sordocecità per praticare l’uguaglianza

Leggi su open.online

(Di domenica 22 ottobre 2023) Ci avviciniamo a “loro” con l’imbarazzo di chi sa di essere dalla parte del mondo più fortunata. Quasi più giusta, normale. Restiamo lì, dentro pensieri e comportamenti, a volte inconsci, che ci legittimano a pensare che in fondo esiste per forza un “noi”. Noi, quelli con tutti i sensi a posto. Noi, quelli capaci di risolversi i problemi anche da soli. Il simbolo di due modi di esistere paralleli, che perci si sforzi a unirli non si incontreranno mai davvero. È in questo modo che il gioco della diversità senza valore è fatto: si sta davanti a qualcuno cone si decide di parlare ai suoi occhi che non vedono, alla sua capacità cognitiva compromessa, alle sue orecchie che fanno fatica a capirci. Da lì ci districhiamo tra azioni accennate,che tentennano,e dialoghi che non richiederebbero ...