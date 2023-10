De Luca attacca il Pd | “E’ tutto una finzione”

Leggi su notizie

(Di domenica 22 ottobre 2023) In un’intervista al ‘Corriere della Sera’ Vincenzo Deparla del suo ultimo libro eduramente il Pd e la segretaria Elly Schlein. Vincenzo Delo conosciamo ormai molto bene. E’ una persona che ha sempre parlato molto chiaro eto senza guardare al colore politico. E così avviene anche nell’intervista che il governatore della Campania ha rilasciato al Corriere della Sera a poche dall’uscita del suo libro “Nonostante il Pd“. Vincenzo Deintervistato da ‘La Repubblica’ – Notizie.com – © AnsaIl governatore della Campania ha sottolineato che il suo libro “è una riflessione politica sull’Italia e sul suo futuro. Per quanto riguarda il Pd, posso dire di essere interessato solo in relazione agli obiettivi di governo del Paese. Il partito aveva annunciato un processo di rinnovamento ...