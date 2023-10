Dal Pd ai renziani | da Craxi a Cuffaro | nel libro “Enigma Palermo” Leoluca Orlando non assolve nessuno Nemmeno se stesso

(Di domenica 22 ottobre 2023) Se la prende con il Pd dove “i dirigenti, senza neanche pudore e ipocrisia, sono interessati più alle elezioni dei propri che alla vittoria del partito”; con i“transfughi” che nel Consiglio comunale l’hanno abbandonato; con Claudio Martelli, Bettinoe Licio Gelli “da considerare parte dellopotere”. E poi ce l’ha con Totò, con Marcello Dell’Utri, con il suo successore Roberto Lagalla colpevole di non aver preso le distanze da questi ultimi e anche con la Procura che negli anni del cosiddetto “Sacco di” era “sonnacchiosa e assente”. Nonseper non aver traghettato nel futuro il sistema di gestione che ha preso il suo nome. E’ un...

È credibile l'on. Bonetti, insieme ai suoi compagni in parte ex, già provenientiPd, nel tentativo di voler rappresentare, con un'associazione che si collega ad Azione, pur non aderendovi affermando di essere ancora il "terzo polo", una presenza ...

Dal Pd ai renziani, da Craxi a Cuffaro, nel libro “Enigma Palermo” Leoluca Orlando non assolve… Il Fatto Quotidiano

Terzo polo, strappo nei gruppi parlamentari: Iv e Azione verso separazione nel caos Il Sole 24 ORE

È credibile l’on. Bonetti, insieme ai suoi compagni in parte ex renziani, già provenienti dal Pd, nel tentativo di voler rappresentare, con un’associazione che si collega ad Azione, pur non aderendovi ...L’ex premier Renzi ufficializza il divorzio Ma Calenda fa ricorso e scrive a La Russa: “Possibile violazione del finanziamento dei gruppi” ...