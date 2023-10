Cuciniamo insieme | rana pescatrice al tartufo nero

Leggi su panorama

(Di domenica 22 ottobre 2023) Da Acqualagna ad Alba passando per San Miniato e San Giovanni d’Asso fino a Pietralunga - e citiamo solo le più cospicue - in questo week end vanno in scena le più importanti mostre e fiere internazionali dedicate al fungo ipogeo che inebria la cucina e i sensi di profumi intensi. Ecco una ricetta rapida e succulenta. Pigliando a prestito da Gabriele D’annunzio potremmo dire: ottobre andiamo, è tempo di cavare. Che cosa? Ma i diamanti del bosco: i tartufi. I bianchi, rarissimi, costano un occhio, ma il, anche il pregiato invernale, ha prezzi ancora abbordabili almeno se si vuole fare un piatto della festa. Da Acqualagna ad Alba passando per San Miniato e San Giovanni d’Asso fino a Pietralunga - e citiamo solo le più cospicue - in questo week end vanno in scena le più importanti mostre e fiere internazionali dedicate al fungo ipogeo che inebria la cucina e i ...