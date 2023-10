(Di domenica 22 ottobre 2023) Il ministro della Difesa: non c’è una frattura tra due mondi Altissimi i rischi di un attacco con tante vittime civili

Per'la reazione diè obbligata. I Paesi che vogliono il suo male hanno paura della sua forza,se perde la sua capacità di deterrenza perde la sua stessa possibilità di ...

Crosetto: «Israele doveva reagire, ma Hamas non è la Palestina» Corriere della Sera

"In Italia c'è chi getta benzina sul fuoco": la lezione di Crosetto ai pro-Hamas ilGiornale.it

Il ministro della Difesa: non c’è una frattura tra due mondi Altissimi i rischi di un attacco con tante vittime civili ...Israele pronto a entrare con la operazione di terra le manifestazioni pacifiste che si svolgono into diversi paesi occidentali e in particolare quelle di Washington i terroristi che arrivano con i bar ...