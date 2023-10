Crolla una casa dopo l’esplosione di una bombola di gpl | morto un uomo nel Ferrarese | si cerca una donna tra le macerie

(Di domenica 22 ottobre 2023) Il cadavere di unè stato recuperato, mentre un’altra persona risulta dispersa. È la situazione ad Argenta (Ferrara) dove sabato 21 ottobre, in tarda serata èta una palazzina, probabilmente perdi unadi gpl e della conseguente fuga di gas. I vigili del fuoco sono al lavoro da ore, impegnati nelle operazioni di ritra le, perre la persona dispersa, una. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

E' la situazione ad Argenta (Ferrara) dove ieri in tarda serata è crollatapalazzina, probabilmente per l'esplosione dibombola di gpl. I vigili del fuoco sono a lavoro da ore per cercare l'...

Esplosione, crolla una palazzina: un morto e un disperso il Resto del Carlino

Esplosione ad Argenta, crolla un'abitazione: un morto e un disperso Sky Tg24

Il cadavere di un uomo è stato recuperato, mentre un'altra persona risulta dispersa. E' la situazione ad Argenta (Ferrara) dove sabato scorso ...Argenta: fuga di gas, crolla palazzina, 1 morto. Il tragico evento si p verificato ad ad Argenta, in provincia di Ferrara. Una casa è crollata dopo una esplosione. Il bilancio è tragico. Si conta ...