Covid | parla il medico multato per ‘troppo lavoro’ | “Ferita profonda”

(Di domenica 22 ottobre 2023) (Adnkronos) – "La multa per aver lavorato troppe ore in più – perché, sia chiaro, non si tratta di straordinari – sarà materia di discussione nelle sedi opportune. Resta comunque unaperché quella sanzione di 27.100 euro è una grave offesa non solo per me, ma per tutta la categoria dei medici e operatori sanitari di Medicina d'emergenza e urgenza che rappresento". È un fiume in piena Vito Procacci, direttore dell'Unità operativa Pronto Soccorso e Medicina d'emergenza e urgenza dell'Azienda ospedaliera universitaria Policlinico Bari. Raggiunto al telefono dall'Adnkronos Salute al termine del suo turno al Pronto soccorso, sfoga la sua amarezza e delusione per una vicenda che lo ha "offeso e ferito": "Ho scritto al capo dello Stato dal quale mi aspetto risposte. Io per due anni durante la pandemia non ho visto la mia famiglia, vivevo ...