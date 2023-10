Cosa fare se il verbale legge 104 non riporta la dicitura per le agevolazioni fiscali?

Leggi su grantennistoscana

(Di domenica 22 ottobre 2023) La104 consente a chi ha invalidità o handicap gravi di accedere ad una serie di. Ma attenzione al dettaglio Accedere a detrazioni eè una possibilità rivolta a moltissime persone sia sulla base del reddito che, in specifici casi, di patologie che comportino invalidità o di handicap gravi. Poterle ottenere consente di risparmiare moltissimo ed in diversi casi anche di ottenere servizi o strumentazione senza dover sborsare denaro, tanto più quando si fa riferimento a dispositivi salvavita o necessari per poter garantire il benessere fisico della persona. Invalidità o handicap e: quando si rischia di non accedere (grantennistoscana.it)I dettagli in merito a invalidità e handicap sono ...