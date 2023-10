Corana Enrica Bensi aggredita e uccisa da un pitbull

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 22 ottobre 2023) Tragica morte perda un. L’aggressione mortale è avvenuta in località Ghiaie a(Pavia)., 86 anni, è stata soccorsa dai sanitari del 118, che però non sono riusciti a salvarle la vita. Ilè uscito di casa mentre il cancello veniva aperto dal padre del suo proprietario, vicino di casa della donna.era a piedi per strada, nei pressi della sua casa. Il padre del proprietario del cane ha aperto il cancello. L’uomo stava entrando per andare a salutare il figlio e i nipoti. Il cane è uscito di corsa. Una volta trovatosi di fronte l’ottantenne, l’ha attaccata spingendola a terra. Poi l’ha morsa prima alla gamba e poi al collo. La ...